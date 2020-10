President Trump test positief op coronavirus: “We zullen hier SAMEN door raken!”

Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Amerikaanse president bevestigd. Het is onduidelijk welke gevolgen dit nieuws juist zal hebben voor de presidentsverkiezingen, maar dat de impact groot zal zijn, staat vast.

Trump maakte het nieuws vrijdagochtend zelf bekend op Twitter. “De First Lady en ikzelf hebben positief getest op Covid-19. We zullen meteen aan onze quarantaine en herstelproces beginnen. We zullen hier SAMEN door raken!”, klink het. De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en zijn echtgenote in het Witte Huis in quarantaine gaan, en dat de president gewoon zijn werk zal blijven doen.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Het is onduidelijk wat de gevolgen van deze positieve test zullen zijn voor de verkiezingscampagne van Trump. De president hield de afgelopen maanden vaak campagnebijeenkomsten en zou ook vandaag een grote rally houden in de stad Orlando, maar dat zal voorlopig niet meer kunnen: in principe zou de president nu twee weken in quarantaine moeten. De verkiezingen worden gehouden op dinsdag 3 november.

Het is ook niet duidelijk hoe ziek Trump eigenlijk is. Een aanzienlijk deel van alle patiënten die besmet zijn met het coronavirus vertonen geen symptomen. De president is wel een risicopatiënt: de man is 74 jaar oud, terwijl het virus vooral ouderen zwaar treft. Trump is ook zwaarlijvig, en ook dat is een risicofactor.

Vraag is ook hoe de Amerikaanse kiezers zullen reageren op deze ontwikkeling. Trump minimaliseerde de impact van het coronavirus maandenlang, en zei uitgerekend donderdag nog dat het virus in de VS op de terugtocht was. Het nieuws zorgt ook voor onrust op de beurzen. In New York gingen de belangrijkste indicatoren op de Dow Jones meteen met 1,5 procent naar beneden.

LEES OOK. President Trump verspreidt de meeste onzin over coronavirus

Positieve test van medewerker

Trump en zijn echtgenote werden getest nadat Hope Hicks, een dichte medewerkster, positief testte. In afwachting was de president al in quarantaine gegaan. De 31-jarige Hicks reist vaak samen met de president, zoals dinsdag naar het tv-debat in Ohio. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg News werd de vrouw woensdag op het vliegtuig in quarantaine gehouden toen ze samen met de president terugkeerde naar Washington.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Het ging niet om de eerste coronabesmetting in de omgeving van de president: in mei raakte al bekend dat Katie Miller, de woordvoerster van vicepresident Pence, een besmetting had opgelopen. En eind juli testte veiligheidsadviseur Robert O’Brien positief.