De zon is zoek: enkel wolken en regen op komst

Het weerbericht voor de komende dagen laat zich eenvoudig samenvatten: wolken en nu en dan regen. Voor vrijdag verwacht het KMI temperaturen tussen 14 en 18 graden.

De weersverwachtingen voor vrijdag. Foto: KMI

Het wordt een dag met veel bewolking met af en toe regen of een bui vanaf het westen van het land en de Franse grens. In de Ardennen kunnen de lage wolken de zichtbaarheid tijdelijk beperken, en in het noordoosten van het land blijft het een groot deel van de dag droog.

Ook komende nacht verwacht het KMI nog veel bewolking met af en toe regen of enkele buien. De minima liggen tussen 8 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in het westen van het land. De wind waait meestal matig, soms tijdelijk vrij krachtig, uit oost tot noordoost, later ruimend naar zuid tot zuidoost.

Zaterdag start zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het droger met enkele opklaringen. Enkele buien blijven ook mogelijk. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit oost tot zuidoost. Zaterdagavond en -nacht neemt de kans op neerslag opnieuw toe, alsook de windsterkte.

Zondag wordt het wisselend bewolkt met buien, met maxima tussen 10 en 15 graden. En ook de dagen daarna blijft het nog wisselend bewolkt met buien.