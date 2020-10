Honderden betogers tegen Azerbeidzjan in Brussel na aanvallen in Nagorno-Karabach

Meer dan 600 mensen hebben donderdagavond volgens de politie aan het Schumanrondpunt in Brussel, in de buurt van de instellingen van de Europese Unie, betoogd tegen aanvallen van Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach.

Er waren veel Armeense vlaggen te zien. Verschillende mensen namen het woord. Onder hen senator Mark Demesmaeker (N-VA) en kamerlid Georges Dallemagne (CDH).

Nicolas Tavitian, voorzitter van het Comité van Armeniërs van België, was positief over de Franse president Emmanuel Macron, die opriep tot een staakt-het-vuren. Hij wil dat ook de EU de aanvallen van Azerbeidzjan veroordeelt, en dat sancties opgelegd worden als het geweld niet stopt. Daarbij zou eerst Turkije geviseerd moeten worden, vindt hij. Turkije is een bondgenoot van Azerbeidzjan.

De regio Nagorno-Karabach is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. Zondag laaide het conflict weer op toen Azerbeidzjan bombardementen uitvoerde tegen Armeense separatisten.