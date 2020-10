Romelu Lukaku kan straks Eden Hazard opvolgen als Speler van het Jaar in Europa League

Vrijdag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de groepsfase van de Europa League. In de marge van die loting wordt ook een prijs uitgereikt.

Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter Milaan) is één van de genomineerden voor de UEFA de Speler van het Jaar in de Europa League, naast Ever Banega (Sevilla) en Bruno Fernandes (Manchester United). Vorig jaar was de prijs voor Eden Hazard, toen nog bij Chelsea aan de slag.

De loting gaat om 13u van start. Gent is reekshoofd en komt in pot 1 terecht. Standard belandt in pot 2, debutant Antwerp in pot 4.