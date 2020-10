Standard biedt 800.000 euro op Noorse verdediger

Standard heeft een bod van 800.000 euro (plus bonussen) uitgebracht op Andreas Hanche-Olsen. De 23-jarige Noor van Stabaek moet de Luikse verdediging komen versterken. Het is de verwachting dat de Rouches en de Scandinavische club er deze week nog zullen uitkomen.

De kwalificatie voor de Europa League bracht op Sclessin bovendien extra geld in het laatje. Hanche Nielsen (1m85 en rechtsvoetig) kan op alle posities in de achterhoede uit de voeten en kan dus overal depanneren. Tegelijk valt een vertrek van Kostas Laifis naar het buitenland niet uit te sluiten. De verdediger uit Cyprus is tevreden in Luik, maar speelt er ondertussen al vier jaar en staat open voor een stap naar een hoger aangeschreven competitie. Er is sprake van interesse uit Duitsland en Italië. Ook Gojko Cimirot geniet belangstelling uit de Serie A.