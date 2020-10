San Diego Loyal-spelers stappen van het veld nadat ploegmaat homofoob bejegend wordt

De spelers van het Amerikaanse San Diego Loyal hebben hun naam alle eer aangedaan. Toen hun Collin Martin in de eerste helft homofobe scheldwoorden toegeroepen kreeg, stapten zijn ploegmaats van het veld.

Toen San Diego-speler Collin Martin in de blessuretijd van de eerste helft met een rode kaart het veld moest verlaten, zou Phoenix Rising-speler Junior Flemmings hem homofobe scheldwoorden hebben toegeroepen.

De scheidsrechter besliste om Flemmings niet van het veld te sturen, en ook de coach liet zijn speler gewoon staan. Dus zagen de ploegmaats van Martin zich genoodzaakt om het op te nemen voor hun homoseksuele ploegmaat. Ze stapten dan ook collectief van het veld.

Na de wedstrijd vertelde trainer Landon Donovan fier te zijn op zijn ploeg. “De jongens zeiden dat ze niet achter dit soort zaken kunnen staan”, aldus de coach. “Op het moment dat ze van het veld stapten, stonden ze voor tegen een van de betere ploegen uit de competitie, maar ze zeiden dat er belangrijkere zaken zijn in het leven en dat we moeten opkomen voor dingen waarin we geloven.”

Na de wedstrijd ontkende Phoenix Rising dat Flemmings Martin Beledigd zou hebben.