Schrik op beurzen door coronabesmetting van president Trump

Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania positief hebben getest op het coronavirus, zorgt voor onrust onder beleggers in New York. Na bekendmaking van het nieuws gingen de openingsindicatoren, de zogeheten futures, flink omlaag. De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 1,5 procent.

Trump maakte zelf op Twitter bekend dat hij en Melania besmet zijn met corona, nadat eerder naar buiten was gekomen dat een belangrijke adviseur van de president het virus had opgelopen. De president en zijn vrouw zitten nu in quarantaine.

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag dan weer lager geëindigd. In Tokio werd de handel vrijdag hervat na de technische problemen op donderdag. De Nikkei in Tokio zag een eerdere winst verdampen en ging uiteindelijk 0,7 procent lager het weekeinde in op 23.029,90 punten.