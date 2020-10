Persoonlijke kunstcollectie Keith Haring geveild voor 4,6 miljoen dollar

In New York is de persoonlijke kunstcollectie van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring geveild voor 4,6 miljoen dollar (ongeveer 4 miljoen euro). Dat is drie keer meer dan Sotheby’s had verwacht, zo meldt het veilinghuis donderdagnacht.

Alle ruim 140 werken van kunstenaars als Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer en Roy Lichtenstein werden geveild. Graffitikunstenaar Haring had de schilderijen gekocht, cadeau gekregen of geruild voor zijn eigen werken.

Het duurste stuk was een werk van kunstenaarscollega Andy Warhol, waarop Haring is afgebeeld met zijn toenmalige partner Juan Dubose. Het werd geveild voor meer dan een half miljoen dollar.

Bijna 450 bieders namen deel aan de veiling. De opbrengst gaat naar een LGBTQ-centrum in New York. Haring stierf in 1990 aan de gevolgen van een hiv-infectie.