Zware brand in Hoboken: drie slachtoffers naar ziekenhuis, vier appartementen onbewoonbaar

Hoboken - De hulpdiensten zijn donderdagnacht massaal uitgerukt voor een ernstige brand in een appartementsgebouw op de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Drie mensen ademden te veel rook in, een hond werd ter plaatse gereanimeerd. De schade is groot.

De politie werd rond 1.30 uur door verschillende bewoners gealarmeerd over de uitslaande brand. Ook op de stadscamera’s waren de vlammen te zien. Het vuur was ontstaan in een schoonheidssalon op de gelijkvloerse verdieping waar verbouwingen aan de gang waren. Volgens de Antwerpse politie zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

De brand dreigde uit te breiden naar een naastgelegen pand, maar al bij al had de brandweer de situatie vrij snel onder controle. Bij aankomst van de hulpdiensten waren verschillende bewoners al naar buiten gekomen. Drie van hen ademden te veel rook en werden overgebracht naar het UZA in Edegem. Zij verkeren niet in levensgevaar.

Het handelspand is helemaal uitgebrand, in vier bovengelegen appartementen is er zware rook- en roetschade. Die woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. De eigenaar van het pand kwam ter plaatse en bood opvang aan voor de getroffen bewoners.

De hulpdiensten konden ook enkele huisdieren redden. Een hond kreeg ter plaatse hartmassage en zuurstof toegediend en werd voor verzorging overgebracht naar een opvangcentrum in Brasschaat. Ook twee huiskatten werden opgevangen.

Foto: BFM