Ziekenhuiskoepel lovend over regeerakkoord: “Hervormingen in zorg gecombineerd met investeringen”

Zorgnet-Icuro is positief over het regeerakkoord van de nieuwe federale regering. “Een ambitieus en verbindend programma voor gezondheidszorg, dat inspeelt op noden en verwachtingen op het terrein”, luidt de beoordeling. De grootste uitdaging voor de realisatie van het regeerakkoord? “De wisselwerking met de regio’s.”

De koepel van Vlaamse ziekenhuizen en ‘not for profit’ woonzorgcentra juicht toe toe dat het veel van de eigen beleidsaanbevelingen terugvindt in het regeerakkoord. “Zorgnet-Icuro zet graag mee zijn schouders onder de realisatie van deze beleidsintenties. Ze moeten toelaten om de huidige gezondheidscrisis en de vele uitdagingen op langere termijn aan te pakken”, klinkt het in een persbericht.

Het regeerakkoord legt “sterk de nadruk op een solidaire samenleving en een solidaire financiering van de gezondheidszorg”. De aanpak van de huidige gezondheidscrisis en de organisatie van de gezondheidszorg zijn in de tekst bovenaan de agenda geplaatst. Het regeerakkoord bevat volgens Zorgnet-Icuro “een duidelijk budgettair investeringsplan en groeipad”, met 1,2 miljard extra voor zorgpersoneel en de geestelijke gezondheidszorg aan het begin van de legislatuur.

“De rol van het middenveld en experten wordt expliciet erkend. Daar zijn we blij om. Investeringen in de zorg worden gecombineerd met hervormingen. Zorgnet-Icuro werkt hier graag aan mee”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet in het persbericht.

De wisselwerking met de regio’s voor dit beleid vormt de grootste uitdaging voor Zorgnet-Icuro, de vertegenwoordiger van zowat 800 zorgorganisaties in Vlaanderen. “Heel wat punten uit dit regeerakkoord vereisen overleg en een flankerend beleid in de gemeenschappen en gewesten.” Een constructieve samenwerking tussen de beleidsniveaus is cruciaal. Zorgnet-Icuro kijkt uit naar de eerste concrete initiatieven van de ministers van staatshervorming.

De koepel pleitte eerder al voor een forse staatshervorming, met meer zorgbevoegdheden voor de deelstaten.