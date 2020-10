Steeds meer kinderen hebben bril nodig

Steeds meer jonge kinderen bezoeken een oogarts en moeten een bril dragen. Dat blijkt uit het aantal raadplegingen bij oftalmologen en terugbetalingen van optische hulpmiddelen voor kinderen, zo berichten de Onafhankelijke Ziekenfondsen vrijdag.

Meer dan een vierde (28 procent) van 488.251 kinderen (0 tot 18 jaar) bezocht minstens een keer een oogarts tussen 2016 en 2018. Bij kinderen ouder dan 5 jaar stijgt dit tot 1 op de 3 (35 procent). 14 procent van deze kinderen draagt ook effectief een bril, afgaande op de aanvragen voor terugbetaling van brillenglazen of monturen. Het percentage kinderen met een bril lijkt de voorbije jaren toe te nemen.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 5 adolescenten (tussen 12 en 18 jaar) een bril draagt. Bij meisjes is dit zelfs meer dan 1 op de 4 (26 procent). Rond de leeftijd van 9 jaar stijgt het aantal meisjes dat een bril draagt. In Wallonië dragen meer kinderen een bril: meer dan 1 op de 6 vergeleken met ongeveer 1 op de 8 kinderen in Vlaanderen en Brussel.

Een veel voorkomende afwijking bij kinderen is amblyopie of een lui oog. 2 tot 5 procent van de kinderen onder de 6 jaar heeft ermee te kampen. Gelukkig kan amblyopie worden opgemerkt tijdens een van de oogscreenings die door de gemeenschappen worden georganiseerd. Jonge kinderen worden al rond hun eerste en tweede verjaardag gescreend door Kind en Gezin, gevolgd door een visustest in de eerste kleuterklas door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Ook in de lagere school en het secundair onderwijs volgen nog screeningsmomenten.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen promoten ter preventie van oogafwijkingen de 20-20-2-regel, waarbij kinderen elke dag minstens 2 uur buiten zijn en hun schermgebruik na maximaal 20 minuten onderbreken om 20 seconden weg te kijken.