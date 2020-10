Beschuldigde ‘Facebook-moord’ verontschuldigt zich tegenover nabestaanden: “Ik schaam mij en dat zal altijd zo blijven”

Ternat / Brakel / Leuven -

“Die avond had nooit zo mogen eindigen. Ik heb dit niet gewild.” Op het assisenproces rond de “Facebook-moord” heeft beschuldigde Kim De Brabanter (40) in zijn laatste woord aan de jury een briefje voorgelezen. Hij verontschuldigde zich tegenover de nabestaanden van zijn slachtoffer Liselotte De Coninck. (32). Ondertussen heeft de jury zich teruggetrokken om zich te beraden over de vraag of hij schuldig is aan moord.