Van Quickenborne laat reactie De Wever niet aan zijn hart komen: “Ik zie een machteloze man”

Na ruim zestien maanden stilstand heeft België een nieuwe regering en is de regering De Croo I officieel uit de startblokken geschoten. De Vivaldi-coalitie dwong de N-VA tot de oppositie, waardoor de kloof tussen de N-VA en de nieuwe Vivaldi-meerderheid meer dan ooit wijd gaapt. Dat het water diep is, bleek eens te meer tussen een confrontatie tussen N-VA voorzitter Bart De Wever en kersvers vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Terzake. Daar bleek dat De Wever absoluut geen fan is van Vivaldi, hij noemde de regering eentje “zonder draagvlak.” Van Quickenborne laat de kritiek van de Antwerpse burgemeester niet aan zijn hart komen. “Ik zie vooral een machteloze man, die aan de zijlijn blijft staan omdat hij niet kan verzoenen, en dus niet kan bouwen.”