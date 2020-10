Wat zijn de gevolgen van positieve coronatest voor de verkiezingscampagne van Trump? En wat als de president zwaar ziek wordt?

De Amerikaanse president Donald Trump heeft positief getest op het coronavirus. De presidentsverkiezingen in de VS daveren op hun grondvesten, want de gevolgen voor de campagne van Trump dreigen groot te worden. Niet alleen kan hij nu geen bijeenkomsten meer houden, zijn geloofwaardigheid krijgt ook een knauw. En dat is nog in de veronderstelling dat hij niet ziek wordt. Want wat als de machtigste man ter wereld niet langer kán regeren?