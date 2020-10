Wim De Decker over blessurelast bij AA Gent: “Ik vrees voor Yaremchuk”

Het blijft bijzonder druk in de ziekenboeg van de Buffalo’s. Eerder deze week bleven Vadis Odjidja en Roman Yaremchuk ook daarom in Gent om verder te herstellen maar ook de meegereisde Sven Kums kwam niet in actie. En Giorgi Chakvetadze was evenmin fit voor de return tegen Dynamo Kiev. Vrijdagochtend bleek hun evolutie niet bepaald hoopgevend: “Ik hoop op een fitte Yaremchuk maar ik vrees er een beetje voor”, was Wim De Decker niet overtuigd over de speelkansen van zijn aanvaller.

Naast Yaremchuk staan ook aanvoerder Odijdja en Chakvetadze nog niet bepaald te drummen in de kleedkamer, integendeel zelfs: “Vadis blijft hinder ondervinden van zijn kuit”, erkende Wim De Decker. “Dat is geen makkelijke zaak. Die kuit speelt hem echt nog altijd parten. Chakvetadze zit dan weer met botoedeem – zeer pijnlijk - maar dat gaat beter en beter. Ik hoop hen zo snel mogelijk te recupereren, al komt dit weekend voor Vadis zeker te vroeg.”

Ook de fitheid van Sven Kums – eveneens op de sukkel met een kuitblessure – blijft een probleem waardoor de keuzemogelijkheden voor Wim De Decker niet bepaald groter zijn geworden: “Voor Sven Kums geldt nog steeds hetzelfde verhaal: we moeten het dag per dag bekijken. Donderdag kon hij alvast een groot deel van de training afwerken maar nu moeten we toch weer hopen hoe hij reageert op die eerste sessie.”

Foto: Isosport

Arslanagic

Minder goed nieuws kwam er ook omtrent de situatie van Dino Arslanagic. De centrale verdediger moest uiteindelijk ook verstek geven voor de return tegen Kiev en die blessure lijkt ernstiger dan verwacht: “Dino zal er even uit zijn”, zuchtte De Decker. “Hij zit met een verrekking aan de aanhechtingsspieren van zijn knie. Een scheurtje zelfs. Die zijn we dus wel even kwijt. Die blessure is raar tot stand gekomen tegen OH Leuven, hij voelde ook eerst wat stijfheid. Maar bij het eerste balcontact op de eerste veldtraining met bal, bleek dat er meer aan de hand was.”

Door die nieuwe blessure van Arslanagic moet AA Gent wellicht toch weer de transfermarkt op want de spoeling in het hart van de defensie is toch wel redelijk dun geworden, al rest er de Buffalo’s niet meer zoveel tijd om nog toe te slaan: “Dat is huiswerk die we even moeten maken en maandag sluit de transfermarkt maar dat zullen we intern bekijken”, bleef De Decker hierover eerder op de vlakte.

Bolat of Roef

Tenslotte kwam ook het ‘doelmannenthema’ ter sprake. Nadat Davy Roef vorig weekend tegen OH Leuven niet bepaald vrijuit ging, lijkt het nu al vast te staan dat Sinan Bolat zondagmiddag tegen Beerschot tussen de palen zal staan, al wilde De Decker dat niet expliciet gezegd hebben: “Bolat is er al enkele weken klaar voor. Hij zit ondertussen ook al even bij ons. Ik ken hem heel goed. Ik speelde zelfs nog met hem samen. Het voordeel van Sinan is dat hij perfect weet wat wel en wat niet. Hij heeft niet zoveel wedstrijdritme nodig.”

Foto: Photo News

“De beslissing is genomen voor dit weekend maar dat gaan we eerst nog intern uitvoerig bespreken. Bolat kwam hier om te spelen? Maar Roef allicht ook wel. En je mag ook de impact van Davy niet onderschatten. Maar dat is het nadeel als doelman: als je een foutje maakt, wordt er veel over geschreven. Als je goed speelt, is dat veel minder. We hebben trouwens ook gewoon meerdere goede doelmannen. De tijd van een vaste nummer één is volgens mij ook voorbij.”