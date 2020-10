Leraar uit Kapelle-op-den-Bos veroordeeld tot 5 jaar cel voor verkrachtingen van leerlingen

Kapelle-op-den-Bos - T., een 27-jarige man uit Kapelle-op-den-Bos, is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 3 jaar met probatie-uitstel. Tussen 2017 en 2019 had de man als zorgleerkracht op een school in dezelfde gemeente twee leerlingen verkracht en een derde aangerand. In de zomer van 2019 had hij op een surfkamp in Frankrijk dan weer één van de monitrices verkracht. De rechtbank tilde er zwaar aan dat hij zijn functie als leraar had misbruikt.

Het eerste meisje, X, leerde T. kennen toen de man zorgleerkracht was op de school in Kapelle-op-den-Bos en zij bij hem ondersteuning en begeleiding kwam zoeken. In de maanden die volgden, werd het contact steeds nauwer en wisselden de twee ettelijke berichten uit via sociale media. Eind juni 2017 nam hij het meisje mee naar een sauna in Aartselaar, waar hij haar verkrachtte.

In dat schooljaar begon T. ook een relatie met een andere leerlinge van dezelfde school, Y., toen ook zij met problemen kampte. Dat meisje had hij meegenomen naar een bos in Grimbergen, waar hij haar had aangerand.

Begin september 2018 ging T. vervolgens met enkele leerlingen na school op café. Terwijl een deel van de leerlingen vertrok, bleef T. alleen achter met een 17-jarig meisje, Z. Samen dronken ze heel wat wijn, waarna T. het meisje, dat intussen dronken was, bij hem thuis uitnodigde. Daar kleedde hij haar uit, waarna hij haar verkrachtte.

In de zomer van 2019 trok T. tenslotte als dj naar een surfkamp aan de Atlantische kust in Frankrijk, waar hij na een fuif één van de monitrices verkrachtte.

T. staat al meer dan een jaar onder elektronisch toezicht, zodat hij niet terug moet naar de gevangenis. De man kan wel nog in beroep gaan tegen zijn veroordeling.