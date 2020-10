Vrouw (37) die in brand werd gestoken in Nijlen overleden in ziekenhuis

Nijlen - De 37-jarige vrouw uit Nijlen die begin september zwaar verbrand raakte nadat haar vriend haar in brand zou hebben gestoken, is donderdag in het ziekenhuis overleden. Dat zegt het Antwerpse parket. Het onderzoek naar de feiten wordt geherkwalificeerd naar doodslag. De 33-jarige verdachte zit nog steeds in de cel.

De politie trof de vrouw op woensdag 2 september thuis aan met zware brandwonden over het hele lichaam. Haar vriend zou haar hebben overgoten met een vloeistof en haar vervolgens in brand hebben gestoken. De vrouw had zichzelf wel nog kunnen blussen door in een zwembad in de tuin te springen. De vriend werd opgepakt, maar verwondde zichzelf wat later in het cellencomplex van de politie en moest daarom in het ziekenhuis worden opgenomen met een hoofdwonde.

Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis en daar in een kunstmatige coma gehouden. Ze was volgens het parket de voorbije weken eigenlijk nooit buiten levensgevaar en overleed uiteindelijk na net geen maand in het ziekenhuis te hebben verbleven. Er wordt nog een autopsie uitgevoerd op het lichaam, omdat er zoveel tijd was tussen de feiten en het overlijden en dus nog officieel moet worden vastgesteld dat de vrouw inderdaad om het leven kwam als gevolg van de brand.