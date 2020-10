Internationale gemeenschap wenst besmette president Trump beterschap

Verschillende wereldleiders en regeringen hebben de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania een spoedig herstel gewenst. Trump had vrijdagochtend bekendgemaakt dat hij en zijn vrouw positief hebben getest op het coronavirus en in quarantaine gaan nadat het virus werd vastgesteld bij een naaste adviseur. Onder meer de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wenste het koppel een “spoedig herstel”.

De Indiase premier Narendra Modi was een van de eerste wereldleiders die “zijn vriend” Trump en zijn vrouw “een snel herstel en een goede gezondheid” toewenste. Ook de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel wenst het koppel een “spoedig herstel”. “COVID-19 is een strijd die we allemaal blijven voeren. Elke dag. Het maakt niet uit waar we wonen”, schreef hij op Twitter.

De Britse regering deed dat initieel bij monde van staatssecretaris voor Volkshuisvesting Robert Jenrick. De Britten weten hoe het is om een leider te hebben die besmet is met het coronavirus, aldus Jenrick, waarmee hij verwees naar de Britse premier Boris Johnson bij wie COVID-19 in maart werd vastgesteld. Johnson wenste het echtpaar Trump later zelf ook beterschap. Zijn Israëlische ambtsgenoot Benjamin Netanyahu deelde die wensen “net als miljoenen Israeli’s”. Ook het Kremlin, Taiwan, de Poolse president Andrzej Duda en het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deden hetzelfde.

Een woordvoerder van de Franse regering Gabriel Attal zei dat de besmetting van Trump aantoont dat het virus niemand spaart, “inclusief degenen die scepticisme hebben getoond”. “Ik wens hem een snel herstel.” Ook de Australische minister van Agricultuur David Littleproud wenste de president beterschap en zei dat dit aantoont dat niemand immuun is voor het virus. “Ongeacht de voorzorgsmaatregelen zijn we hier allemaal gevoelig voor en het is belangrijk dat we dat begrijpen als een wereldwijde gemeenschap”, klonk het aan ABC News.

Trumps eigen vicepresident Mike Pence en zijn vrouw zeggen dat ze bidden voor een snel herstel. “We voegen ons bij miljoenen in Amerika die bidden voor hun volledige en snelle herstel. God zegene u, president Trump en onze geweldige first lady Melania”, twitterde Pence.