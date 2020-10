300 miljoen uit Vlaams relanceplan gaat naar verkeersveiligheid

Het Vlaamse relanceplan ter waarde van 4,3 miljard euro, dat vorige week werd voorgesteld, vult die relance erg breed in. Dat blijkt vrijdag uit een toelichting van minister van Mobiliteit Lydia Peeters, de meest gul bedeelde minister in het plan. Zij mag 885 miljoen uitgeven aan verkeersveiligheid, aan een opwaardering van de fietsinfrastructuur en aan investeringen in duurzaamheid.

Het relanceplan, met de titel ‘Vlaamse veerkracht’, moet de welvaart en het welzijn van de Vlamingen versterken na corona. Volgens minister-president Jan Jambon gaat het om “het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit in de steigers heeft gezet”.

Mobiliteitsminister Lydia Peeters krijgt 885 miljoen euro. Een van de bedoelingen van het plan is een boost te geven aan de economie, en dat lukt in Vlaanderen nog steeds het best via de bouw. “Als het goed gaat in de bouw, gaat het in de hele economie goed”, zegt Peeters vrijdag.

De minister spendeert om en bij de 300 miljoen euro aan de fietspaden. Het streefdoel voor het einde van de legislatuur, wordt daardoor al in 2021 gehaald. Het geld wordt gestopt in de 650 kilometer aan fietssnelwegen die nog moeten worden gehaald, maar ook in de 7.700 kilometer fietspaden langs gewestwegen. Die scoren slecht op veiligheid, bleek vorige week nogmaals uit het Fietsrapport.

Nieuw is dat gemeentebesturen schoolfietsroutes kunnen aanduiden die dringend veiliger moeten. Vanaf volgend jaar kunnen ze daar Vlaamse subsidies voor krijgen.

Daarnaast spendeert Peeters zowat 300 miljoen euro aan verkeersveiligheid, in het bijzonder aan het wegwerken van de zwarte punten. Op de dynamische lijst staan nu 296 van dat soort gevaarlijke verkeerssituaties. Het budget stijgt van 30 tot 80 miljoen euro. “Ik wil ook de punten aanpakken die nu blijven liggen omdat er wordt gewacht op de vernieuwing van rioleringen en andere nutsleidingen”, zegt Peeters. “We gaan sommige punten gewoon aanpakken en als dan blijkt dat ze binnen een paar jaar opnieuw moeten worden opengebroken, is dat maar zo.”

De resterende 300 miljoen van het budget voor Mobiliteit, gaat naar investeringen in duurzaamheid.