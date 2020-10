Code rood dreigt volgende week voor heel Frankrijk

Vanaf volgende week dreigt heel Frankrijk op code rood gezet te worden voor reizigers uit ons land. Dat viel vrijdag te horen op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “We willen daar nu al voor waarschuwen”, aldus woordvoerder Steven Van Gucht.

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus neemt snel toe bij onze zuiderburen en als de toestand op dezelfde manier blijft evolueren, zal heel Frankrijk rood kleuren voor reizigers uit ons land, waarschuwde hij. Momenteel zijn er nog enkele oranje zones in Frankrijk voor reizigers uit België. Bij code rood wordt reizen naar desbetreffend gebied “ten zeerste afgeraden”. Wie uit zo’n regio terugkeert naar België moet ook verplicht in quarantaine.

In tegenstelling tot in het verleden moet dat echter niet meer twee weken, maar sinds de aanpassing van de quarantaineregels door de laatste Nationale Veiligheidsraad nog maar één week. “Maar hou het veilig, en let ook in de tweede week na uw terugkeer op, en breng in die periode bijvoorbeeld geen bezoek aan oude of kwetsbare personen”, aldus Van Gucht.

België hanteert al code rood voor Malta, en sinds vrijdag ook voor IJsland.

Ziekenhuisopnames en overlijdens stijgen verder: “Geen idee hoe dit verder gaat evolueren”

Het aantal patiënten dat met Covid-19 in de Belgische ziekenhuizen is opgenomen, blijft intussen toenemen. Volgens Sciensano werden er van 22 tot 28 september in België gemiddeld 1.628,7 nieuwe bevestigde coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging met 8 procent in vergelijking met de zeven dagen die aan die periode voorafgingen. “De stijging houdt dus aan, maar vlakt wel verder af”, aldus viroloog Steven Van Gucht. “Het is onduidelijk hoe dit verder zal evolueren. Gaan we naar een stabilisatie, of gaat het misschien opnieuw omhoog?”

Het percentage mensen dat positief blijkt bij een coronatest, neemt ook nog toe. Gemiddeld werd bij 5,6 procent van de tests een besmetting vastgesteld. “Dat is een hoog percentage”, aldus Van Gucht, “en wijst op een intense verspreiding van het virus onder de bevolking.” De meeste besmettingen vinden momenteel plaats in de provincies Luxemburg en Namen. In Waals-Brabant en Luik daalt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen dan weer. In absolute cijfers blijft Brussel koploper, gevolgd door Antwerpen.

Er zijn nu ook 773 bedden ingenomen door coronapatiënten. Het aantal overlijdens steeg dan weer tot gemiddeld 7 per dag, ongeveer een verdubbeling tegenover een week eerder. “Niet onlogisch gezien de recente stijgingen in het aantal hospitalisaties”, klinkt het: overlijdens volgen logischerwijze een week tot tien dagen na een ziekenhuisopname. “We hopen dat de vertraging in de stijging van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames zich ook zal vertalen in een stabilisatie van het aantal overlijdens.” Sinds het begin van de epidemie zijn in België al 10.023 mensen overleden na een besmetting met het coronavirus.