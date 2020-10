Delhaize lanceert nieuwe klantenkaart: hoe meer je koopt, hoe meer “gezonde” korting je krijgt

Je zag ze ongetwijfeld ook al hangen, de witte affiches met “Delhaize is niet de goedkoopste” erop. Geen actie van concurrenten, maar van Delhaize zelf, als promotie voor een nieuwe klantenkaart/app. Het speciale eraan: hoe meer je koopt bij Delhaize en hoe meer gegevens je over jezelf vrijgeeft, hoe meer korting je krijgt op gezonde producten.

Delhaize pionierde 29 jaar geleden in Europa met de Plus-kaart, een getrouwheidskaart waarop klanten punten verzamelen die ze dan in aankoopbonnen omzetten. Nu zegt Delhaize: de Plus-kaart is dood, leve ...