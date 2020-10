Antwerpse politie klist ‘bovendealer’ in Zandvliet: 30 kilo drugs en 100.000 euro verstopt in vervallen pand

Berendrecht - De Antwerpse lokale politie heeft donderdag in totaal zowat 30 kilo drugs aangetroffen en in beslag genomen bij twee simultane huiszoekingen. De vermoedelijke eigenaar van de drugs werd gearresteerd. De huiszoekingen kwamen er in het kader van een onderzoek dat op gang was gekomen toen de politie in mei een dealer op heterdaad had betrapt.

Het onderzoek bracht volgens de politie een zogenaamde “bovendealer” in beeld, een persoon die andere dealers aanstuurt en bevoorraadt. De politie kwam hem op het spoor via een anoniem profiel op Facebook dat hij gebruikte. De speurders konden de persoon achter het account identificeren als een 52-jarige man.

De politie ging donderdag over tot twee huiszoekingen. In een vervallen pand troffen de speurders met behulp van een drugshond grote hoeveelheden verdovende middelen aan die her en der verborgen waren. Het ging om meer dan 6 kilo cannabis, 2.500 kamagrapillen, 20 kilo speed, 370 gram crystal meth, bijna een kilo cocaïne, 50 gram hasjies, 436 milliliter GHB, 200 gram heroïne, 148 lsd-zegels en wat vergruisde xtc. De verdachte had ook bijna 100.000 euro cash geld in huis, 1.800 druksluitverpakkingen en 1.000 capsules. Zowel de drugs als het geld en de verpakkingen werden in beslag genomen, net als laptops, gsm’s, weegschalen en een auto.

De vermoedelijke bovendealer werd opgepakt. De onderzoeksrechter heeft de verdachte intussen ook al aangehouden voor handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.