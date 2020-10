Verdachte aangehouden in onderzoek naar sinds 2017 vermiste jongeman uit Zele

Zele - In het onderzoek naar de verdwijning van Brian Borms uit Zele, die in 2017 spoorloos verdween, is een 44-jarige man aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen, dat geen verdere details geeft over de zaak.

Op 31 mei 2017 verliet de toen 23-jarige Brian Borms zijn ouderlijke woning in Zele en sindsdien ontbrak elk spoor van hem. De jongen verdween aan het station van Lokeren nadat hij zijn moeder had gebeld om hem te komen halen.

De voorbije jaren werd al gezocht in het Oost-Vlaamse Overmere en in de buurt van de E17 in Zele, maar dat leverde niets op. Na een nieuwe huiszoeking in een woning in Zele waar eerder ook al gezocht werd, zouden nu bezwarende elementen opgedoken zijn. Het Laatste Nieuws meldt dat er bloed van Broms zou gevonden zijn in de woning van de verdachte, maar het parket kan dat niet bevestigen. Het parket meldt wel dat berichtgeving over bekentenissen die de verdachte zou afgelegd hebben, niet correct is.

Borms had een moeilijke jeugd gehad en kampte met een drugsverslaving, en de verdwijning zou ook in het drugsmilieu kaderen.