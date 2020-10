President Macron wil islam in Frankrijk “bevrijden van buitenlandse invloeden”

De Franse president Emmanuel Macron wil “de islam in Frankrijk bevrijden van buitenlandse invloeden”. Dat wil hij onder meer doen door op “een serene manier” een einde te maken aan de buitenlandse opleiding van imams en de controle te versterken op de financiering. Deze en andere maatregelen heeft hij vrijdag aangekondigd in de Parijse voorstad Les Mureaux.

Bedoeling is om zo te komen tot “een islam die in vrede kan leven met de republiek”. Andere maatregelen die Macron al aankondigde waren een uitbreiding van het verbod op het dragen van religieuze symbolen naar werknemers in de privé die diensten leveren aan het publiek, en de mogelijkheid voor de staat om in te grijpen als lokale autoriteiten onaanvaardbare toegevingen doen aan islamisten, zoals “religieuze menu’s” of gescheiden toegang tot zwembaden.