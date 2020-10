Oplossing voor overvolle schoolbussen: vanaf maandag zowat 120 privébussen ingeschakeld

Om overvolle bussen te vermijden tijdens de schoolspitsuren, krijgt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn vanaf maandag versterking van autocars van privébedrijven. Zowat 120 privébussen zullen worden ingezet, goed voor circa 250 ritten per dag, aldus Anneliese Meynaerts, woordvoerster van De Lijn.

De Lijn zet sinds de start van het schooljaar het maximale aantal bussen in op de momenten dat veel scholieren naar school gaan of weer huiswaarts keren. Desondanks waren er op heel wat lijnen al meldingen van overvolle bussen. En er zullen de komende weken vermoedelijk alleen maar meer scholieren op de bus stappen, nu het slechter weer wordt, later licht en vroeger donker.

De oplossing om toch nog extra capaciteit vrij te maken werd gevonden bij de private autocar- en busbedrijven. Veel privébussen staan door de coronacrisis stil en staan dus ter beschikking. De Vlaamse regering maakte 12,5 miljoen euro vrij om de extra bussen alvast tot eind december te laten rijden.

Na een aanbestedingsprocedure zullen er vanaf maandag zowat 120 privébussen ingezet worden. Zij zullen met een opschrift “versterkte rit” achter de bus van De Lijn rijden en dus dezelfde route volgen met dezelfde haltes. Pas als de bus van De Lijn grotendeels volzet is, kunnen reizigers op de privébus stappen.

Net zoals op de bussen van De Lijn is ook op de privébussen een mondmasker verplicht vanaf 12 jaar, moet je achteraan opstappen en een geldig vervoerbewijs hebben.

De Lijn geeft toe dat niet alle ritten waarvoor een aanbesteding was uitgeschreven, ingevuld zijn. “Bij de aanbesteding kwam niet voor alle ritten een bod binnen”, aldus woordvoerster Meynaerts. “Er is nu een tweede ronde bezig, in de loop van volgende week zouden er nog meer versterkingsritten moeten volgen.”