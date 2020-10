Romelu Lukaku wint award van ‘Speler van het Jaar’ na beresterk seizoen in Europa League

Tijdens de loting voor de groepsfase van de Europa League is Romelu Lukaku uitgeroepen tot Europa League Speler van het Jaar van vorig seizoen. De Rode Duivel volgt daarmee Eden Hazard op, die de prijs won als speler van Chelsea.

Romelu Lukaku heeft er een ijzersterk seizoen opzitten in de Europa League. De Rode Duivel was in totaal goed voor zeven doelpunten en twee assists in zes wedstrijden. De spits brak zelfs een record, door in totaal al elf wedstrijden op een rij te scoren in de Europa League.

Inter schopte het uiteindelijk tot in de finale van de Europa League. Daarin moesten de Italianen het afleggen tegen Sevilla. De Spanjaarden haalden het met 3-2. Lukaku pikte wel een doelpuntje mee in de finale, maar zorgde met een eigen doelpunt ook voor de winning goal van Sevilla. Nu pakt de Rode Duivel dus alsnog een prijs, zij het een individueel.