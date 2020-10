Vincent Kompany kijkt uit naar topper: “Club Brugge heeft nu ook spelers die interessant zijn voor Anderlecht: Vanaken, Diatta, Dennis”

Anderlecht dat wint tegen Club Brugge: dat is al 7 matchen geleden. Toch gelooft Vincent Kompany dat het kan en dat een matige start met 13 op 24 kan vermeden worden. De coach sluit niet uit dat Verschaeren, Zulj en Trebel nog gerecupereerd worden. “Club is de beste ploeg in België, wij het team dat het meest evolutie kan maken.”

Eerst een statistiekje. Als speler van Anderlecht won Vincent Kompany zelf nooit op het veld van Club Brugge. Doet hij het wel in zijn eerste topper als hoofdcoach? “Thuis in Brussel heb ik hen toch wel geklopt”, repliceert Kompany? “Ach, ik ben niet bijgelovig. Toen ik bij Man City arriveerde hadden ze 40 jaar geen titel gewonnen en toch gebeurde het. Het is een kwestie van tijd voor mijn eerste zege in Brugge een feit is. Hoe meer we tegen hen spelen, hoe meer kans.”

Voor de buitenwereld is het nochtans een uitgemaakte zaak. Blauw-zwart is niet bang van paars-wit. Niemand geeft het jonge Anderlecht veel kans om 3 punten te pakken in Jan Breydel. “Neen, Brugge is niet bang van ons, maar dat hoeft ook niet. Waarom. Ze zijn net kampioen geworden. Wij gaan uit van onze overtuiging en zijn van de hunne. Club Brugge is de beste ploeg in België, maar daarmee is alles gezegd. Het maakt niet uit hoe goed ze zijn: Anderlecht gaat naar daar om te winnen. We gaan niet achteruit kruipen. Zij hebben meer ervaring maar je moet ook kijken naar de vorm van de dag. Wij zijn de ploeg die het meest evolutie kan maken. Wij hebben het meeste talent, maar dat moeten we omzetten in kwaliteit. Daarom meten we ons niet met Brugge zondag, maar vooral met onszelf.”

Toch kijkt Vince The Prince nu enigszins op een andere manier dan vroeger naar Club. Op de vraag welke drie spelers hij van Brugge zou willen overnemen moet hij even nadenken. “Brugge is niet meer het Brugge van vroeger. Ze hebben nu ook enkele spelers die interessant kunnen zijn voor Anderlecht. Toch een drietal. Als ik echt moet kiezen, ga ik voor Vanaken, Diatta en Dennis.”

Logische keuze, want dat zijn volgens de RSCA-coach technisch de meest onderlegde spelers. Paars-wit zal toch vooral moeten opletten dat ze zich fysiek en mentaal niet laten overbluffen. “Ik zag deze week een gretige groep op training. Er zat zelfs een beetje venijn in het team en dat heb ik aangewakkerd. Het betekent dat er gezonde spanning is voor zo’n topmatch en dat de jongens door hebben waar het om draait.”

13 op 24

In het beste geval kan Anderlecht nog rekenen op Trebel en mogelijk zijn ook Verschaeren, Vlap, en Zulj nog inzetbaar. “De situatie rond Adrien bekijken we dag per dag. Wat de coronagevallen betreft: de ene komt fitter uit zijn quarantaine dan de andere. Verschaeren heeft zijn programma afgewerkt en als hij nog negatief test, zien we wel hoever hij staat. Maar ik ga geen paniekvoetbal spelen. Ik geloof in de jongens die kunnen aantreden.

Hoe dan ook wordt het een test voor Kompany als trainer en voor Anderlecht als ploeg. Na de start met 13 op 21 tegen zwakkere tegenstanders, wordt het liever geen 13 op 24. “Ik ga niet uit van het scenario waarbij we verliezen”, besluit Kompany. “Vorig seizoen brachten we het er dikwijls nog goed vanaf in grote matchen en nu zijn we iets sterker. Het was vooral tegen teams als Oostende dat we toen punten lieten liggen. Als coach ben ik zelfs meer relaxed dan als speler. Weet je. Als ik vroeger tegen Messi speelde dan keek de hele wereld naar mij en stond ik daar on my own. Nu heb ik het team goed voorbereid op alles. De week verliep volgens plan en op de matchdag is het aan de spelers. Natuurlijk halen zo’n wedstrijden ook het beste in mij naar boven. Of ik er ooit aan dacht om zelf nog mee te spelen. In de wandelgangen hoor ik die opmerking wel, maar zelf heb ik daar geen seconde over nagedacht. Ik wil een Anderlecht zien dat solidair is, dat druk zet en een antwoord kan bieden tegenover Club Brugge.”