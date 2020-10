Kristof Calvo steekt teleurstelling over gemist ministerambt niet onder stoelen of banken

Kristof Calvo (Groen) krijgt als voorzitter van de op één na grootste Kamerfractie als tweede het woord. Hij benoemt meteen de olifant in de kamer, en maakt er geen geheim van dat hij liever in de regering dan in de Kamer had gezeten. “Het was niet meteen mijn ultieme ambitie om hier vandaag te staan. Maar ik zou Johan Cruijff willen citeren: ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel.’”