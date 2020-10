‘Contact tracing’ voor de president: met hen kwam Donald Trump de voorbije dagen allemaal in contact

Donald Trump is besmet met het coronavirus. En dat in een week waarin de Amerikaanse president niet alleen een debat met zijn Democratische rivaal Joe Biden had, maar ook campagnebijeenkomsten en ontmoetingen met tal van stafleden, sponsors en aanhangers. Een rondje ‘contact tracing’ voor de president.

In de Rozentuin van het Witte Huis gaf Trump maandag nog een update over de coronacrisis in de Verenigde Staten. “Er zouden binnenkort 150 miljoenen snelle tests verdeeld worden”, zo luidde het onder meer in het gezelschap van vicepresident Mike Pence, minister van Volksgezondheid Alex M. Azar II, onderwijsminister Betsy DeVos en Abbott Laboratories-topman Robert Ford.

Op dinsdag werd hij in zijn Air Force One vergezeld van zijn vrouw Melania, al zijn volwassen kinderen en enkele hooggeplaatste stafleden van het Witte Huis en zijn campagneteam. Het ging onder meer om campagnemanager Bill Stepien, strategist Jason Miller, beleidsadviseur Stephen Miller, stafchef Mark Meadows, politicus Jim Jordan en veiligheidsadviseur Robert C. O’Brien. Die laatste had in juli al positief getest op het virus. Niemand aan boord leek een mondmasker te dragen.

Deze week ontving Trump ook meerdere stafleden in het Witte Huis, om samen met hen het eerste presidentiële debat tegen rivaal Joe Biden (van dinsdag) voor te bereiden. Omdat alle officials vaak getest worden, gingen ze ervan uit dat iedereen negatief was en lieten ze de mondmaskers en andere veiligheidsvoorschriften maar achterwege. Ook Amy Coney Barrett, de vrouw die Trump genomineerd heeft om de overleden Ruth Bader Ginsburg te vervangen in het Amerikaanse Hooggerechtshof, mocht deze week naar het Oval Office komen voor een privé onderonsje met de president.

Trump woonde ook nog een (voor de pers niet toegankelijke) geldinzamelactie bij in de woning van een gegoede aanhanger in Minneapolis en verscheen hij voor duizenden supporters tijdens een bijeenkomst in Minnesota. Ook daar droeg het overgrote deel van de aanwezigen geen mondmasker. En natuurlijk deelde hij dinsdag ook het podium - weliswaar op voldoende afstand - met Joe Biden.

Op de terugvlucht na het debat was te zien hoe Jared Kushner, Trumps schoonzoon en adviseur, zonder mondmasker stond te praten met enkele collega’s. Na de landing - en te midden een hevige regenbui - troepen Lara Trump (zijn schoondochter) en Kimberley Guilfoyle (de vriendin van Donald Trump Jr. en een campagnemedewerker) nog samen onder een paraplu als ze de tarmac overstaken. Guilfoyle had afgelopen zomer al positief getest op corona.

Na het debat postte dochter Ivanka Trump ook nog een (zeldzame) foto van zichzelf, vergezeld van Melania, Tiffany en Lara Trump online. De vier droegen voor de foto wel allemaal een mondmasker, maar geen van hen had dat nog op in de debathal.

Hope Hicks

Voorlopig is het nog niet 100 procent zeker hoe Trump het coronavirus heeft opgelopen, al wordt daarvoor wel in de richting van Hope Hicks gewezen. Het gaat om een 31-jarige vrouw die net als in 2016 dienst doet als een van de dichtste adviseurs van de president tijdens zijn verkiezingscampagne. Zij begon woensdag symptomen te vertonen en testte donderdag positief op het virus, waarna ook Trump en first lady Melania getest werden. Hicks was er ook bij tijdens de bijeenkomst in Minnesota.

Of en hoeveel mensen met wie Trump deze week nauwe contacten heeft gehad, eveneens positief hebben getest op Covid-19, is ook nog niet duidelijk. Het Witte Huis heeft wel al verklaard dat de contact tracers in gang zijn geschoten.