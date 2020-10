Nu al discussie over minimumpensioen van 1.500 euro: is dat netto of bruto? En is er wel genoeg geld voor?

Een minimumpensioen van 1.500 euro, het moet een van de paradepaardjes van de nieuwe regering worden. Maar nu al is er discussie binnen de Vivaldi-ploeg: is dat 1.500 euro netto of bruto? Wie heeft er recht op? En is er wel genoeg geld voor? “De structurele financiering ontbreekt”, zegt pensioenexperte Marjan Maes van de KU Leuven.