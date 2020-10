Josué Sa verlaat Anderlecht voor Ludogorets en keert snel terug naar België

De Portugese verdediger Josué Sa (28) keert niet meer terug naar Anderlecht. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen bij PFC Ludogorets, de kampioen van Bulgarije.

Sa kwam in de zomer van 2018 naar paars-wit over van het Portugese Vitória Guimarães SC, waar hij kapitein was. Na één seizoen en 26 wedstrijden bij Sporting werd de centrale verdediger uitgeleend aan respectievelijk Kasimpasa in Turkije en SD Huesca in Spanje. Met die laatste speelde hij vorig seizoen in 27 duels en promoveerde hij naar La Liga.

Sa zal sneller dan verwacht terugkeren naar ons land. Zijn nieuwe werkgever werd tijdens de loting van de Europa League ingedeeld in een groep met Antwerp.

(belga)