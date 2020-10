Arm ei zo na geamputeerd na allergische reactie: vrouw sleept tatoeëerder voor rechtbank

Een Waalse vrouw eist in de Brugse rechtbank een schadevergoeding van een Oostendenaar die bij haar een tijdelijke tattoo plaatste. De gel die hij gebruikte veroorzaakte zware brandwonden bij de vrouw, die een huidtransplantatie moest ondergaan. “Zo niet, was ze haar arm kwijt”, pleitte haar advocate.

Begin augustus 2014 was het 45-jarige slachtoffer met haar kinderen aanwezig op een festival in Bredene. Aan een van de vele standjes liet de vrouw uit Châtelet in Henegouwen voor vijf euro een tijdelijke ...