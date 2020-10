Vanaf dinsdag opnieuw preventieve tests in woon-zorgcentra

Vanaf dinsdag 6 oktober kunnen er in woon-zorgcentra opnieuw preventieve coronatests worden afgenomen. Dat heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag bekendgemaakt. De preventieve testing was sinds vorige week vrijdag opgeschort omdat de testcapaciteit in het gedrang kwam.

Door het stijgende aantal besmettingen steeg de vraag naar PCR-tests de afgelopen weken erg hard, waardoor de testcapaciteit in het gedrang kwam. Afgelopen vrijdag werd vanuit federale hoek besloten om Vlaanderen maar duizend tests per dag te geven om personeel in woon-zorgcentra preventief te testen. Maar dat was te weinig en dus besliste de taskforce COVID-19 Zorg om de preventieve screening tot minstens 4 oktober stop te zetten. De duizend tests per dag werden als buffer gebruikt voor als er effectief uitbraken kwamen in de gemeente.

Het federale testplatform meldt dat het vanaf dinsdag 6 oktober de testcapaciteit verder kan opdrijven en voor Vlaanderen de meeste dagen minstens 4.000 testen voorziet. Daardoor kan de preventieve testing in de woon-zorgcentra worden hervat. De taskforce nodigt zorgpersoneel wel pas uit om een preventieve test te laten afnemen als in de gemeente het aantal besmettingen per 100.000 inwoners de kaap van 100 overschrijdt. Voordien lag de grens op 50 besmettingen.

“Bij verdere uitbreiding van de testcapaciteit kunnen we nog bijsturen”, klinkt het bij Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Tegelijkertijd blijft het voor elke zorgvoorziening op elk moment mogelijk om onbeperkt te testen wanneer daar een aanleiding toe is, bijvoorbeeld een besmetting bij een bewoner of personeelslid.”