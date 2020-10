Philippe Clement blikt vooruit naar topper tegen Anderlecht: “Of ik zeker ben dat Hans Vanaken blijft? In het voetbal ben je dat nooit”

Zondag is er Club Brugge-Anderlecht, de eerste echte topper van het seizoen. In principe is er geen vuiltje aan de lucht bij Club Brugge, maar toch zit Philippe Clement met kopzorgen. Het verhaal van de komende interlandperiode is alvast een thema, net als de interesse voor Hans Vanaken. “Die interesse speelt in het hoofd, maar Hans is professioneel genoeg om dat naast zich neer te leggen voor de match”, aldus Clement.

Diatta en ander smaakmakers vertrekken richting hun nationale ploeg, maar riskeren een quarantaine bij terugkeer. “De FIFA heeft ons laten weten dat iedereen in principe kan vertrekken, maar dat er mogelijk gevolgen zijn met bepaalde quarantaines. Ik verwacht ook dat iedereen gewoon vertrekt. Wij wachten dat in spanning af of er niemand terugkeert met corona.” Clement sprak daarover met zijn jongens, al ligt de kwestie moeilijk. “De speler die het meest oplet, kwam terug met COVID (Brandon Mechele, nvdr.). En als een Diatta afzegt voor Senegal, is zijn reputatie naar de vaantjes in zijn thuisland. Hij heeft daar nog alles te bewijzen. Het is een vervelende situatie.”

Ook de laatste dagen van de transferperiode beloven nog spannend te worden. Op uitgaand vlak kreeg Hans Vanaken een mooi aanbod binnen van West Ham. Club Brugge kreeg zelfs een bod binnen van 16 miljoen euro, maar wees dat af. “Of ik zeker ben dat Hans blijft? Dat ben je nooit. Die realiteit heb ik meermaals ondervonden. Net als andere jaren zal ik héél blij zijn wanneer die transfermarkt sluit. Normaal kraken veel coaches een flesje op 1 september, dit jaar duurt die periode tot 5 oktober.” Volgens Clement moest Vanaken toch eens nadenken over het aanbod. “Het zijn vaak moeilijke keuzes voor een speler. Ik heb ook in die positie gezeten. Het speelt in je hoofd, maar Hans is wel professioneel genoeg om dat allemaal naast zich neer te leggen voor die match tegen Anderlecht. Op training zag je deze week geen verschil. Ik verwacht dat hij dit weekend goed zal zijn. Hij is er alleszins klaar voor.”

Foto: BELGA

Geen Europese belasting

Met Club-Anderlecht dient zich zondag een onvervalste topper aan, al verloor die match in de loop der jaren een klein beetje aan prestige na de invoering van de Play-offs. Clement verwacht dat Anderlecht alleszins een beter parcours zal draaien dan vorig seizoen. Want de coach ziet een groot voordeel voor de Brusselaars. “Ze hebben dit seizoen geen Europese belasting: in de race om die vier eerste plaatsen is dat toch een groot voordeel. Er duikt minde blessurelast op en je moet niet reizen in de hele COVID-context”, stipt Clement aan. “Anderzijds hebben al die jonge gasten alweer een jaartje extra ervaring. Ze leggen minder risico in hun spel en pakken dit seizoen ook meer punten. Ik zag dat ze ook een nieuwe officiële coach hebben (grijnst). Of het een mooie wedstrijd wordt? Dat weet je niet, maar ik denk dat beide ploegen alvast met de beste intenties aan die topper beginnen.”