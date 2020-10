De tegenstanders van AA Gent onder de loep: opletten voor Duitse ploeg in vorm en twee minder bekende goden

Aa Gent zat in pot 1 voor de loting van de Europa League en ontliep daardoor enkele grote kleppers zoals Tottenham, Napoli of AS Roma dat vorig seizoen de Buffalo’s uit de Europa kegelde. In groep L treft Gent met Hoffenheim wel nog steeds een tegenstander van formaat. Ook Rode Ster Belgrado en het minder bekende Slovan Liberec delen de poule met de Gantoise.