Extra man om in de gaten te houden voor Antwerp: Tottenham huurt Portugese topschutter

Tottenham, een van de tegenstanders van Antwerp in de Europa League, neemt de Braziliaanse aanvaller Carlos Vinicius op huurbasis over van Benfica. Vorig seizoen werd hij met achttien doelpunten gedeeld topschutter in de Portugese competitie.

De Spurs van José Mourinho en Toby Alderweireld betalen drie miljoen euro huurgeld voor de 25-jarige spits. De aankoopoptie is vastgelegd op 45 miljoen euro.

Vinicius belandde in de zomer van 2017 in Portugal bij tweedeklasser Real SC. Enkele maanden later werd hij weggekocht door Napoli, dat hem vervolgens uitleende aan Rio Ave en AS Monaco.

