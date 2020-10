‘Zieke’ Ampomah rekent op Antwerp, Fortuna wil hem enkel verkopen

Komt Nana Ampomah nog naar Antwerp? Als het van de 24-jarige Ghanese winger afhangt zeker wél. Hij meldde zich vandaag ziek bij Fortuna Düsseldorf.

Dit weekend komt Ampomah ook niet in actie bij de Duitse tweedeklasser. Hij hoopt dat zijn transfer intussen kan worden afgerond. Voor Fortuna geen probleem. Het bestuur is zelf bezig met offensieve versterking. Maar het heeft aangegeven dat het hem alleen definitief wil verkopen - voor meer dan 2 miljoen euro - en niet wil verhuren (met optie). Afwachten wat de onderhandelingen brengen. Bij de Great Old kunnen ze de snelheid en individuele actie van Ampomah alleszins nog wel gebruiken.

