Financiële waakhond geeft zwarte lijst vrij: pas op als een van deze bedrijven je benadert met de belofte je geld te lenen

Louche kredietverleners beloven klanten, die doorgaans al in diepe financiële nesten zitten, steeds vaker bedragen die gewone banken hen niet meer willen lenen. Voorwaarde is dat ze wel eerst kosten betalen. Maar van zodra het geld gestort is, worden alle contacten verbroken en blijven klanten achter met een put die nog wat dieper is geworden. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft nu een zwarte lijst gepubliceerd van dubieuze bedrijfjes die in ons land slachtoffers maken.