Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Dat nieuws heeft de Amerikaanse president vrijdag zelf meegedeeld op Twitter. Hoe ernstig de situatie is, weten we nog niet. Wat we wel weten, is dat zijn houding tegenover Covid-19 er altijd één is geweest van nonchalance. Van “het is een griepje” tot “in april is het virus zeker verdwenen”: een overzicht van zijn opmerkelijkste uitspraken over het coronavirus.