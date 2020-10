‘Lusteloze” Trump vertoont milde symptomen van het coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump vertoont milde symptomen van het coronavirus. Dat meldt The New York Times vrijdag, die twee bronnen citeert. Het zou gaan om symptomen die lijken op een verkoudheid.

Donderdag hield de president nog een evenement om fondsen te verwerven in New Jersey. Daar zou hij volgens de krant “lusteloos” overgekomen zijn. Volgens CNN zou Trump’s stem hees klinken, al zou dat ook te wijten kunnen zijn aan de vermoeidheid ten gevolge van zijn drukke schema van de afgelopen dagen.

Volgens de doktersverklaring gaat het goed met de president en de First Lady en zijn ze van plan om momenteel thuis te blijven totdat ze genezen zijn. De president zal komende dagen van thuis werken, klinkt het in een verklaring van het Witte Huis.

LEES OOK. Wat zijn de gevolgen van positieve coronatest voor de verkiezingscampagne van Trump? En wat als de president zwaar ziek wordt?

Trump werd vrijdag getest op het coronavirus nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks het virus had opgelopen. Hicks had nog met de president in de Air Force One gevlogen en begeleidde hem woensdag bij het eerste televisiedebat tegen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in Cleveland, Ohio.

Nog verschillende andere familieleden van Trump hadden contact met Hicks omdat ze samen hebben gereisd. Volgens Amerikaanse media gaat het om dochter Ivanka Trump en schoonzoon Jared Kushner. Op de lijst staan verder Eric, Lara en Tiffany Trump, Donald Trump Jr. en Trumps juridisch adviseur Rudy Giuliani. Of Hicks al besmet was tijdens die gezamenlijke reizen, is niet duidelijk. Ook Trumps jongste zoon, de 14-jarige Barron is getest, maar hij testte negatief, meldt het Witte Huis.

