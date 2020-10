VS lanceert ‘doomsday’-vliegtuigen kort voor bekendmaking van coronabesmetting bij Trump: wat is er aan de hand?

Beroering in het luchtruim: kort voor de bekendmaking dat president Donald Trump besmet was geraakt met het coronavirus, heeft het Amerikaanse leger twee Boeings E-6B Mercury de lucht ingestuurd. Het gaat om zogenaamde ‘doomsday’-vliegtuigen, die dienstdoen als vliegende commandopost in geval van een nucleair conflict. De toestellen zijn bovendien ‘zichtbaar’ en willen dus opgemerkt worden. Wat is er aan de hand?