Israëlische minister stapt op uit protest tegen koers regering

De Israëlische minister van Toerisme Asaf Zamir stapt op uit protest tegen de koers van de regering. Hij heeft geen vertrouwen in premier Benjamin Netanyahu en diens beslissing om manifestaties in te perken, legde hij vrijdag uit op Twitter. Zamir beschuldigt de regeringsleider ervan persoonlijke belangen boven de strijd tegen het coronavirus te plaatsen.

De Israëlische regering en het parlement keurden deze week omstreden beperkingen op manifestaties goed. Critici hekelden die bijkomende beperkingen als ondemocratisch. Manifestanten moeten zo binnen een straal van 1 kilometer rond hun woningen blijven en kunnen enkel manifesteren in groepen van maximaal 20 mensen.

Netanyahu noemde de protesten eerder al een “broedplaats” voor het coronavirus. Volgens critici zijn de beperkingen echter een poging om de wekelijkse protesten tegen de regering lam te leggen.

Terecht voor corruptie

In Tel Aviv zijn vrijdag twaalf mensen opgepakt bij de protesten tegen Netanyahu. Volgens een verklaring van de politie op vrijdag werden ze opgepakt voor verstoring van de openbare orde. Lokale media hadden bericht dat duizenden mensen de straat waren opgetrokken in heel het land, om in kleine groepjes te protesteren in de nacht van donderdag op vrijdag.

Sinds mei staat Netanyahu terecht voor corruptie. De manifestanten eisen dat hij opstapt tot hij zijn onschuld bewijst. De premier ontkent alle beschuldigingen. Netanyahu ligt ook onder vuur voor zijn aanpak van de tweede golf van de coronapandemie.