Dokters mogen beroepsgeheim doorbreken als patiënt quarantaine weigert

Als een patiënt weigert zich te houden aan een quarantaine, kan de dokter het beroepsgeheim doorbreken als er een ernstige dreiging is voor de volksgezondheid. Dat staat te lezen in een advies dat de nationale raad van de Orde der artsen vrijdag verspreidde.

De nationale raad van de Orde der artsen heeft onderzocht welke stappen de dokter moet ondernemen wanneer een patiënt die mogelijk besmet is met het coronavirus of die een hoog risico op besmetting kan zijn, weigert zich te laten testen of de verplichte quarantaine te respecteren. Het gaat dan onder andere om zorgpersoneel, bewoners en personeel van woon-zorgcentra of reizigers die terugkeren uit oranje of rode zones.

Verschil test en quarantaine

Personen die mogelijk COVID-19 hebben opgelopen, moeten zich verplicht laten testen. Maar patiënten hebben ook het recht om een test te weigeren. In zulke gevallen kan de dokter toch de gezondheidsgegevens van de mogelijk besmette patiënt doorgeven voor gebruik in de databank van Sciensano. Dat zegt de nationale raad van de Orde der artsen in zijn advies. De weigering van een test geeft de dokter dus niet het recht om het beroepsgeheim met de voeten te treden.

Dat ligt anders bij quarantaine. Als een patiënt weigert zich daaraan te houden, “moet de dokter de patiënt wijzen op het gevaar voor de volksgezondheid en zijn/haar individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. De dokter moet de patiënt ook meedelen dat als hij/zij zich niet aan de maatregelen houdt, die inbreuk gemeld kan worden aan de autoriteiten in het kader van het toezicht op infectieziekten”, aldus nog het advies.

“Als de dokter vaststelt dat de patiënt een ernstig risico vormt voor de gezondheid van anderen door het niet naleven van de quarantainemaatregelen en als het vrijgeven van informatie de enige manier is om de volksgezondheid te beschermen, mag de dokter het beroepsgeheim overtreden als dat noodzakelijk blijkt te zijn.”