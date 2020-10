De uitvinding die eigenlijk al 1,8 miljoen jaar bestond: niemand zat te wachten op de tandenstoker, tot Charles Forster daar anders over besliste

Strikt gezien staat de uitvinding van de tandenstoker op naam van een of andere holbewoner. Maar het was wel Charles Forster die voor het eerst houten exemplaren uit een machine liet komen. En hoewel niemand er op zat te wachten, duurde het niet lang voor iedereen zijn tandenstokers wou gebruiken. Daar had Forster met een lepe truc eigenhandig voor gezorgd.

Vierhonderdvierenzestig pagina’s telt het ultieme naslagwerk over de tandenstoker, The toothpick: technology and culture. In 2008 bij elkaar gepend door Henry Petroski, een Amerikaanse professor Civiele ...