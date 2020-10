Wie is Hope Hicks, de vrouw die Donald Trump (vermoedelijk) besmette met het coronavirus?

Hope Hicks, haar naam deed bij de meesten onder ons niet meteen een belletje rinkelen. Tot vandaag. Want nu heeft het er alle schijn naar dat zij ervoor gezorgd heeft dat de Amerikaanse president Donald Trump besmet is geraakt met het coronavirus. Maar wie is zij eigenlijk? Een portret van een voormalig model dat het zelf haat om in het middelpunt van de belangstelling te staan.