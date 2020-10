Politie op zoek naar 13-jarige Fatoumata Souara die voor het laatst in Brussel Zuid werd gezien

De politie is op zoek naar de 13-jarige Fatoumata Souare die sinds donderdag 24 september verdwenen is. Ze werd het laatst gezien in het station van Brussel Zuid.

Op donderdag 24 september werd Fatoumata Souare om 13u10 voor het laatst gezien in het station Van Brussel Zuid. Daar nam ze de Thalys naar Parijs, sindsdien ontbreekt elk spoor van het meisje.

Fatoumata is 1m55 lang en is slank gebouwd. Ze heeft kort zwart haar en donkergroene ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtblauwe jeans, een zwarte sweater en witte sneakers. Ze draagt meestal een hoofddoek. Ze had een zwarte koffer bij zich.

Aan Fatoumata wordt gevraagd contact op te nemen met de politiediensten of haar familieleden om hen gerust te stellen. Wie over meer informatie beschikt wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 30 0. Reageren kan ook via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu.