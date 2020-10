Apothekersbond roept gezonde 50-plussers op om niet meteen griepvaccin af te halen

De Apothekersbond roept gezonde vijftigplussers op om niet meteen naar de apotheker te gaan voor een griepvaccin. Sinds donderdag kunnen zij daar zonder doktersvoorschrift zo’n vaccin kopen. “De vraag is veel groter dan de voorbije jaren, we moeten voorrang geven aan de meeste kwetsbare groepen”, klinkt het vrijdag bij woordvoerder Lieven Zwaenepoel.

Vijftigplussers kunnen sinds 1 oktober een griepvaccin zonder voorschrift afhalen bij de apotheker. Ze hoeven dus maar één keer bij de huisarts langs om het afgehaalde vaccin effectief te laten zetten. Dat is voor de patiënt een veilige situatie én voor de huisarts minder administratieve overlast.

De Apothekersbond vreest echter voor mogelijke tekorten als vijftigplussers nu allemaal naar de apotheek lopen. “Dit jaar worden er drie miljoen vaccins geleverd, dat zijn er 700.000 meer dan vorig jaar. Maar de vraag is enorm gestegen en als we iedereen moeten vaccineren die in aanmerking komt, komen we allicht niet toe. Op dit moment zijn ook nog niet alle vaccins geleverd.”

Om die reden vraagt de Apothekersbond gezonde vijftigplussers om wat geduld uit te oefenen. “We moeten voorrang geven aan de meest kwetsbaren, zoals ouderen, chronisch zieken en zorgpersoneel. Er zijn zeker geen vaccins op overschot”, besluit Zwaenepoel.

