Het gat in de ozonlaag leek een opgelost probleem, plots lijkt het groter dan ooit

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is dit jaar opmerkelijk groot. Mogelijk stevenen we zelfs af op een record. Dat is opmerkelijk want het ozongat leek een opgelost probleem te zijn. Vorig jaar was het zelfs het kleinst in 30 jaar. Volgens het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zijn extreme weersomstandigheden de verklaring.