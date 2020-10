Kabinetten leeggemaakt, sleutels van dienstvoertuigen afgegeven: wat gaan Maggie De Block en andere ex-topministers nu doen?

Een dag na de eedaflegging van de nieuwe regering zijn de kabinetten al leeggemaakt en gepoetst, en zijn de laatste vertrouwelijke documenten in de papierversnipperaar verdwenen. Maar wat met de afgeserveerde ministers zelf? Vinden we Maggie De Block voortaan weer in haar dokterspraktijk? En moeten we Pieter De Crem weer aanspreken met burgemeester in plaats van minister?