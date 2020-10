NAVO-baas trekt volgende week naar Ankara en Athene

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, trekt begin volgende week naar Turkije en Griekenland. Dat kondigt de verdragsorganisatie vrijdag aan in twee afzonderlijke persberichten, zonder een reden van zijn bezoek of een gespreksthema te vermelden.

Tussen beide NAVO-lidstaten zijn de spanningen weliswaar sterk opgelopen door Turkse proefboringen naar gas in betwiste wateren rond Kreta en Cyprus. De NAVO spant zich in om de spanningen tussen beide lidstaten te temperen. Eerder deze week zijn Griekenland en Turkije het eens geraakt over een systeem om militaire incidenten te vermijden. Er moet onder meer een “hotline” komen om conflicten op zee en in de lucht te vermijden, zo had de verdragsorganisatie donderdag bekendgemaakt.

Stoltenberg trekt op maandag naar Ankara. Daar zal hij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu spreken, net als andere hooggeplaatste regeringsfunctionarissen. Op dinsdag trekt de NAVO-baas dan naar Athene, voor gesprekken met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias en de minister van Defensie Nikos Panagiotopoulos.

De relatie tussen beide lidstaten van het bondgenootschap zijn verzuurd vanwege de Turkse zoektocht naar aardgas in het oosten van de Middellandse Zee. Griekenland beschuldigt Turkije ervan illegale verkenningen te doen voor de Griekse eilanden. Ankara wijst dat van de hand en stelt dat de wateren waarin naar aardgas wordt gezocht, behoren tot het Turkse continentaal plat (het gedeelte van een continent dat onder water staat).

